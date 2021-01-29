Almanya'da "ocak işsizliği" beklenmedik seviyede azaldı

Almanya'da işsiz sayısı ocakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hükümetin, şirketleri çalışanlarını tutması için maddi teşvik vererek iş gücünü korumaya yönelik eylemleri sayesinde bir önceki aya göre 41 bin kişi azaldı.

Almanya'da işsiz sayısı ocakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hükümetin, şirketleri çalışanlarını tutması için maddi teşvik vererek iş gücünü korumaya yönelik eylemleri sayesinde bir önceki aya göre 41 bin kişi azaldı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ocak ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya göre 41 bin azalarak 2 milyon 729 bine geriledi.

Bu veriyle ülkede yüzde 6'lık mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı değişmedi

Piyasalarda beklenti, işsiz sayısında 6 bin artış olması yönündeydi.

Nisanda yaklaşık 6 milyon olan Kovid-19 krizinde istihdamı korumayı hedefleyen kısa çalışma programındaki çalışan sayısı Kasım 2020'de 2,26 milyona geriledi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman iş gücü piyasasının ocakta "sağlam" kaldığını belirterek, "Ancak koronavirüs salgınının yayılmaması için uygulanan kısıtlamalar iş gücü piyasasında izler bırakıyor." ifadelerini kullandı.

İstihdam edilen kişi sayısı Kovid-19 kriz öncesi seviyenin önemli ölçüde altında

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre Aralık 2020'de ülkede istihdam, mevsimsellikten arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde olarak değişmezken, kişi olarak 3 bin artış göstererek 44 milyon 570 bine yükseldi.

Destatis, bununla birlikte, ülkede istihdam edilen kişi sayısının Kovid-19 kriz öncesi seviyenin önemli ölçüde altında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Federal İstatistik Ofisi'nin açıklamasında, "Aralık 2020'de istihdam edilen kişi sayısı, Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaların getirilmesi öncesi Şubat 2020'ye göre mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 1,6 (743 bin kişi) düştü." ifadesini kullandı.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19'un sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız büyümeye son vermişti.

19 Ocak'ta Almanya'da Kovid-19 salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

Ekonomistler, sıkılaştırılan tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın ilk çeyreğinde durgunlaşmasını bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş