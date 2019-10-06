Almanya'da NSU kurbanının anıtına 2 günde ikinci saldırı

06.10.2019 19:50

Almanya'da ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek adına Zwickau kentinde dikilen meşe ağacının 2 gün önce kimliği bilinmeyen kişilerce kesilmesinin ardından aynı yere konulan bir bankın da tahrip edildiği bildirildi.

Zwickau polisinden bugün yapılan yazılı açıklamada, Schwanenteichgelaende adlı alanda NSU kurbanı Şimşek için dikilen ağacın cuma günü kesildiği hatırlatılarak ardından aynı yere konulan ağaçtan yapılmış ve üzerinde NSU kurbanlarının anısına yazılmış yazının bulunduğu bir bankın da dün gece kimliği bilinmeyen kişilerce tahrip edildiği belirtildi.

Açıklamada, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.



Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Saksonya eyaletinin Zwickau kentinde 8 Eylül'de dikilen meşe ağacının kesilmesine tepki göstermiş ve "Gerçekten üzücü bir durum. Bu çirkin olay en kısa zamanda aydınlatılmalı ve şiddetle kınanmalı." ifadesini kullanmıştı.

- NSU terör örgütü



Enver Şimşek, 9 Eylül 2000'de terör örgütü NSU üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt tarafından Nürnberg'de çiçek sattığı arabada silahla vurulmuştu.

Hastanede iki gün yaşam mücadelesi veren Enver Şimşek, 11 Eylül 2000'de hayatını kaybetmişti.



NSU'nun varlığı Kasım 2011'de tesadüf sonucu Thüringen eyaletinde gün yüzüne çıkmış, ardından Federal Başsavcılık soruşturma başlamıştı.

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soymak suçlamalarıyla 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018'de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık eden 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı. NSU üyelerinden Böhnhard ve Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Kaynak: AA