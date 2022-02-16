Almanya'da "NSU" imzalı tehdit mektupları gönderen zanlı yargılanıyor

Almanya'da 2018'den bu yana çok sayıda kişiye, "NSU 2.0" imzası bulunan tehdit mektupları göndermekle suçlanan aşırı sağcı Alexander Horst M. hakkında açılan dava başladı.

Frankfurt Eyalet Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında 54 yaşındaki zanlı hakkında savcılığın hazırladığı yaklaşık 120 sayfalık iddianame okundu.

İddianamenin okunması yaklaşık 3 saat sürdü.

Mayıs 2021'de Berlin'de gözaltına alınan Alexander Horst M, iddianamede hakaret, tehdit ve suç işlemeye tahrik etme, halkı kışkırtmak, çocuk pornografi görüntüleri bulundurmak ve silah yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Zanlı, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Aşırı sağcı Horst, bir sonraki duruşmada kendisini savunacak.

2018'de ilk tehdit mektubunu alan Seda Başay Yıldız, mahkeme önünde yapılan gösteride okunan mesajında, kişisel bilgilerinin polis bilgisayarından nasıl alındığının aydınlatılmasını istedi.

Yıldız, bu verilerin zanlıya nasıl verildiğinin açıklanması gerektiğini vurguladı.

NSU 2.0 tehdit mektupları

Almanya'da 8'i Türk, toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Yıldız da 2018 ve 2019 yıllarında "NSU 2.0" imzalı ölüm tehdidi içerikli mektuplar aldı.

Yapılan soruşturma kapsamında mektuplar gönderilmeden kısa bir süre önce Frankfurt'taki 1. bölge karakolun bilgisayarından avukat Yıldız'ın kişisel bilgilerine bakıldığı tespit edilmişti.

Mektupların ardından inceleme başlatan Hessen Eyalet İçişleri Bakanlığı, 40 polis hakkında aşırı sağ bağlantılı suçlarla ilişkileri oldukları gerekçesiyle soruşturma açmış ve 5 polisi açığa almıştı.

Yıldız'ın yanı sıra aralarında siyasetçiler, avukatlar ve basın sektöründe çalışan çok sayıda kişiye 100'ün üzerinde nefret ve tehdit mektupları gönderildi.