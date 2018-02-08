Almanya'da Nsu Davası

Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyeleri tarafından 15 Haziran 2005'de Münih'te öldürülen Yunan vatandaşı Theodoros Boulgarides'i eşi Yvonne Boulgarides, davada tutuksuz yargılanan Carsten S. ile buluşup konuştuğunu açıkladı.



Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davanın 411. duruşmasında müdahil avukatların yanı sıra Boulgarides de söz aldı.



Boulgaridies, geçen yıl sonunda Carsten S. ile gizli bir yerde iki kızıyla buluştuğunu ve görüştüklerini anlatarak "Bu benim için hayatımın en zor ve en duygusal anlarından biriydi." dedi.

Davanın başında tutuklu sanık Ralf Wohlleben'in talimatıyla cinayetlerde kullanılan silahı tedarik ederek NSU üyelerine verdiğini itiraf eden Carsten S'yi yaptığından pişman bir kişi olarak gördüğünü ifade eden Boulgarides, Carsten S'yi affettiğini belirtti.



Boulgarides, diğer sanıkların ise yaptıklarından dolayı pişmanlık duymadığını gördüğünü kaydetti.

Cinayetler yeterince soruşturulmadığı için Alman güvenlik birimlerini suçlayan Boulgarides, "Neden dosyalar imha edildi? Neden NSU'yu destekleyenler ve gizli servis muhbirleri yeteri kadar sorguya çekilmedi?" diye konuştu.



Bu davanın "yüzeysel bir ev temizliğine" benzediğini belirten Boulgarides, "Ancak altına çok fazla şeyin süpürüldüğü halıların da kaldırılması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.



Boulgarides'in avukatı Yavuz Narin de davada birçok sorunun cevaplanmadığına işaret ederek, Anayasa Koruma Teşkilatı için çalışan birçok muhbirin korunduğunu söyledi.

Narin, NSU destekçilerinin, Federal Başsavcılığın ifade ettiğinden çok daha fazla olduğunu belirterek, "Birçok soru cevaplanmadı. Birçok açıklama makul değil. Sayısız ipucunun peşine yeterince düşülmedi." görüşünü dile getirdi.

Mahkeme heyetinden cesur bir karar vermesini isteyen Narin "Bu davada neyin yapılamadığını, nerelerde eksik kalındığını söylemeye cesaret edin." şeklinde konuştu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl, bugünkü duruşmayı sonlandırıp, davayı 20 Şubat'a erteledi.



Davada müdahil avukatların sunumlarının tamamlandığı ve bundan sonra sanık avukatlarının söz alacağı kaydedildi.

Almanya'da, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Mayıs 2013'ten bu yana yaklaşık 5 yıldır, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Beate Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 4 kişi yargılanıyor.