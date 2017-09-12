Almanya'da Nsu Davası

Almanya'da Federal Başsavcılık, 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün üyelerinden Beate Zschaepe hakkında ömür boyu hapis cezası talep etti.



Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davanın 382. duruşması tamamlandı. Duruşmada, Federal Başsavcılık esas hakkındaki mütalaasına devam etti.



Başsavcı Herbert Diemer, baş sanık Zschaepe'nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını isterken, tutuklu yargılanan Ralf Wohlleben için de örgüte yardım ve yataklık etmekten 12 yıl hapisle cezalandırmasını talep etti.



Diemer, davada tutuksuz yargılanan Andre Emminger için 12 yıl hapis cezası talep edince kaçma ihtimaline karşı gözaltına alındı. Mahkeme heyetinin, Emminger'in durumunu yarın görüşeceği için 383. duruşma perşembe gününe ertelendi.



Davada tutuksuz yargılanan diğer sanık Holger Gerlach için de terör örgütüne yardım ve yataklıktan 5 yıl hapis cezası talep edildi.



Alman hukuk sisteminde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olmadığı için belli bir süre hapis yatan suçlu serbest kalabiliyor. Başsavcı Diemer, terör örgütünün hayatta kalan tek üyesi olduğu iddia edilen Beate Zschaepe'ye kamuoyu için tehlike arzedeceği gerekçesiyle ihtiyati tevkif cezası istedi.



İstenen cezayla Beate Zschaepe'nin çekeceği hapis cezasından sonra da serbest kalmasının önlenmesi amaçlanıyor. Ancak ihtiyati tevkif cezası alan sanık ömür boyu hapisten çıkamasa bile tutukluluk hali iyileştiriliyor.



Diemer, Zschaepe'nin işlenen tüm suçları bildiğini ve diğer örgüt üyeleriyle planladığını belirterek, Zschaepe'ye her cinayet için bu cezanın ayrı ayrı verilmesi gerektiğini vurguladı.



Savcılık soruşturmasında yaptığı itiraflarla davanın açılabilmesine yardımcı olan ve tutuksuz yargılanan Carsten Schultze için de Gençlik Ceza Yasası'na göre 3 yıl hapsi istendi.



Davada, savcılığın mütalaasının ardından müdahil ve savunma avukatları sunumlarını yapacak.



Davada, kararın birkaç ay sonra çıkması bekleniyor.



Almanya'da, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı yapmak ve 15 banka soygunu gerçekleştirmekle suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.



NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, terör örgütü üyelerinin intihar ettiği öne sürülmüştü.



Mayıs 2013'ten bu yana Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada NSU terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Beate Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.



Davada, NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişi yargılanıyor.