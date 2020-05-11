Almanya'da normalleşme başladı
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Almanya'da normalleşme başladı

Almanya'da normalleşme başladı
11.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:24

Almanya'da normalleşme başladıİskender GÜNGÖR/KÖLN (DHA) - Almanya'da yaklaşık 8 haftadır koronavirüs (Covid-19) kapsamında devam eden yasakların ardından bugün restoran, kafe ve okullar yeniden faaliyete geçti.

Almanya'da normalleşme başladı

İskender GÜNGÖR/KÖLN (DHA) - Almanya'da yaklaşık 8 haftadır koronavirüs (Covid-19) kapsamında devam eden yasakların ardından bugün restoran, kafe ve okullar yeniden faaliyete geçti.

Koronavirüsün neden olduğu can kaybı ve vaka sayısındaki düşüşün ardından önlemlerini gevşeten ülkeler arasında yer alan Almanya'da restoran, kafe ve okullar yaklaşık 8 haftanın ardından yeniden faaliyete geçti. Fiziksel mesafe kurallarının uygulanması zorunlu olan restoranlarda ikiden fazla kişi bir arada oturamayacak ancak aynı evde yaşayan bireyler aynı masada oturabilecek.

MASKE TAKMAK ZORUNLU

Gevşetilen önlemler kapsamında fiziksel mesafe kurallarına uyma; alışverişte, toplu taşımada ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam edecek.

TÜM ÜLKEDE EĞİTİM YENİDEN BAŞLADI

Okullara kısmi geri dönüşün olduğu Almanya'da, bugün itibariyle tüm ülkede öğrenciler eğitime kademeli olarak başladı. Ancak öğrenciler haftanın her günü değil okul yönetiminin öğrenciler için belirlediği gün ve saatlerde okula gidebilecek. Bu uygulama ile okullar yasakları kademeli olarak azaltarak, bu süreçte salgının artış ya da azalışına göre sınırlamanın seyrini belirleneceği bildirildi. Öğrenciler okulda maske taşıyacaklar, derslerde ise maske takma zorunlu olmayacak. Ülke genelinde bar, diskotek ve gece kulüplerinin yasakları devam edecek, futbol müsabakaları ise 15 Mayıs tarihinden itibaren seyircisiz oynanmaya başlanacak.

GURBETÇİLER İŞLETME YERLERİNİ AÇTI

Almanya'da yaşayan gurbetçiler, normalleşme sürecini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi: Köln'de döner ustalığı yapan Murat Kaya masaların arasına şeffaf bir paravan ve aynı evde yaşamayan kişilerin iki kişi oturtma kuraının bugünden itibaren başladığını bildirdi. Kaya, insanların dışarıda arkadaşlarıyla oturup yemek yemeyi özlediğini belirterek koronanın bir an önce bitip hayatın normale dönmesini umduklarını ifade etti.Bir başka restoran çalışanı olan Ahmet Gülmez de konuyla ilgili olarak şunları ifade etti : 'Biz bile sıkıldık gönül ister ki eski günlere dönüş yapalım. Şu an hazırlık yapıyoruz. Masaların aralarına mesafe koyuyoruz. Birbirini tanımayanlar aynı masada oturamayacak?

Almanya'da normalleşme başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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