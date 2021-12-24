Almanya'da Noel Öncesi Perakende Satışlarda Gerileme
Corona salgını, Avrupa'nın en büyük ekonomisine ve aynı zamanda en büyük nüfusuna sahip Almanya'da, ilk kez ortaya çıktığı Şubat 2020'den bu yana, başta büyüme ve istihdam olmak üzere ekonomi için de tehdit oluşturuyor.
Corona salgını, Avrupa'nın en büyük ekonomisine ve aynı zamanda en büyük nüfusuna sahip Almanya'da, ilk kez ortaya çıktığı Şubat 2020'den bu yana, başta büyüme ve istihdam olmak üzere ekonomi için de tehdit oluşturuyor
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