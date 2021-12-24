Almanya'da Noel Öncesi Perakende Satışlarda Gerileme - Haberler
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Almanya'da Noel Öncesi Perakende Satışlarda Gerileme

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Corona salgını, Avrupa'nın en büyük ekonomisine ve aynı zamanda en büyük nüfusuna sahip Almanya'da, ilk kez ortaya çıktığı Şubat 2020'den bu yana, başta büyüme ve istihdam olmak üzere ekonomi için de tehdit oluşturuyor.

Corona salgını, Avrupa'nın en büyük ekonomisine ve aynı zamanda en büyük nüfusuna sahip Almanya'da, ilk kez ortaya çıktığı Şubat 2020'den bu yana, başta büyüme ve istihdam olmak üzere ekonomi için de tehdit oluşturuyor

Bakan Nebati: '(Türkiye Ekonomi Modeli) Olumlu sonuçlarını, hızlı değişimi yaza kalmadan göreceğiz.'

Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Olumlu sonuçlarını, hızlı değişimi yaza kalmadan göreceğiz."

 Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 19 bin 95 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 19 bin 95 yeni vaka tespit edildi

 Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç çıkış: Ekonomi iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim

Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç çıkış: Ekonomi iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim

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