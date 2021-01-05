Almanya'da nehirde ölü bulunan Türk gencin cenaze namazı kılındı

Almanya'nın Neuss kentinde nehirde ölü bulunan Türkiye'nin Köln Başkonsoluğu şoförünün oğlu Ahmet Kıranlıoğlu'nun cenaze namazı kılındı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolunun şoförünün oğlu Ahmet Kıranlıoğlu'nun (25) cansız bedeni Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentinde Ren Nehri'nde polisler tarafından bulunmuştu. Ölüm nedeni hala savcılık tarafından incelenen Kıranlıoğlu'nun Köln kentindeki DİTİB camisinde cenaze namazı kılındı.

CENAZE NAMAZINI DİTİB BAŞKANI TÜRKMEN KILDIRDI

Genç yaşta yaşamını yitiren Türk genci Ahmet Kıranlıoğlu'nun cenaze namazına katılım yoğun olurken; cenaze namazını Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen kıldırdı. Cenazeye Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, konsolosluk bünyesinde çalışanlar, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti sivil toplum kuruluşları ve siyasi temsilciler de katıldı. Cenazede baba İsrafil Kıranlıoğlu, anne Dilek Kıranlıoğlu ve ölen gencin eşi Yasemin Ayşe Adıman Kıranlıoğlu'nun güçlükle ayakta durdukları görüldü. Ahmet Kıranlıoğlu'nun cenazesi Pazar günü İzmir'de defnedilecek.

AİLEDEN CENAZEYE KATILANLARA TEŞEKKÜR

Kıranlıoğlu ailesi, cenazeye katılanlara yönelik yayınladıkları mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen dışişleri bakanlığımız ve personeline, Sayın Köln Başkonsolosumuz ve mesai arkadaşlarımıza, Köln ve Neuss emniyet teşkilatına, sivil toplum kuruluşlarımıza, arayan, yazan, ziyaret eden ve acımızı paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı