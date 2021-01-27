Almanya'da mutasyona uğramış Kovid-19 virüsüne rastlanan hastane karantinaya alındı
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Almanya'da mutasyona uğramış Kovid-19 virüsüne rastlanan hastane karantinaya alındı

27.01.2021 02:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 03:00
Almanya'da mutasyona uğramış Kovid-19 virüsüne rastlanan hastane karantinaya alındı

Almanya'daki Bayreuth Hastanesi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü B117 nedeniyle karantinaya alındı.

Almanya'daki Bayreuth Hastanesi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü B117 nedeniyle karantinaya alındı.

Bavyera eyaletinden yapılan açıklamada, hastanede bulunan 11 kişide B117 virüsüne rastlanılması nedeniyle hasta kabulünün durdurulduğu ve karantina uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, hastanede görevli 3 binden fazla çalışana yapılan Kovid-19 testinde 99 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Haklarında karantina kararı alınan sağlık personelinin toplu taşıma araçlarını kullanmadan sadece kendi araçlarıyla ev ve hastane arasında seyahat etmelerine izin verildiği kaydedildi.

Tedavileri tamamlanan hastaların ise iki kez üst üste negatif sonuç almaları halinde taburcu edilmelerine izin veriliyor.

Berlin'deki Vivantes Humboldt Hastanesi de 23 Ocak'ta B117 virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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