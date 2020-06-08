Almanya'da Müslümanları öldürmeyi planlayan bir kişi tutuklandı Almanya'nın Hildesheim kentinde çok sayıda Müslümanı öldürmeyi hedefleyen bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Almanya'nın Hildesheim kentinde çok sayıda Müslümanı öldürmeyi hedefleyen bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Celle Başsavcılığından yapılan açıklamada, dünya çapında yankı uyandırmak amacıyla çok sayıda kişinin öleceği bir saldırı yapma düşüncesini taşıyan 21 yaşındaki şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Şüphelinin internet üzerinden yaptığı bir sohbet sırasında 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere yönelik saldırıyı örnek aldığını ifade ettiği aktarılan açıklamada, "Hedefi Müslümanları öldürmekti." değerlendirmesinde bulundu.

Evinde silahlar bulundu

Şüphelinin evinde aramalar da yapıldığına işaret edilen açıklamada, evde aşırı sağcı içerikli veri taşıyıcıları ve saldırı için kullanılmak üzere temin edilen silahların ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Celle Başsavcılığının talebi üzerine şüphelinin Lüneburg Eyalet Mahkemesince tutuklandığı belirtildi.

Spiegel dergisinin haberine göre, şüpheli 30 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Cuma namazı esnasında 29 yaşındaki aşırı sağcı Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA