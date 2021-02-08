Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar 2020'de bir önceki yıla göre arttı
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Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar 2020'de bir önceki yıla göre arttı

08.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:22
Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar 2020'de bir önceki yıla göre arttı

Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırıların, 2020'de bir yıl öncesine göre yüzde 2 arttığı bildirildi.

Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırıların, 2020'de bir yıl öncesine göre yüzde 2 arttığı bildirildi.

Osnabrücker Zeitung gazetesindeki habere göre, Almanya İçişleri Bakanlığının Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevapta, 2020'de Müslümanlara ve onlara ait kurum, kuruluşlara en az 901 saldırı yapıldığının kayda geçtiği belirtildi.

Söz konusu suçların çoğunlukla aşırı sağcılar tarafından işlendiği aktarıldı.

Saldırılarda 48 kişinin yaralandığı kaydedilerek, 77 olayda ise camilere yönelik saldırı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya'da 2019'da Müslümanlara ve onlara ait kurum, kuruluşlara yönelik 884 saldırı kayda geçmişti. Böylelikle 2020'de bir yıl öncesine göre Müslümanlara yönelik saldırılar yüzde 2 arttı.

"Bildirilen suçlar sadece buz dağının görünen tepesidir"

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kamusal yaşamdaki kısıtlamalara rağmen 2020'de Müslümanlara ve onlara ait kurumlara yönelik işlenin suçların sayısının, bir önceki yılın üzerinde olduğunu belirtti.

Bu sayının, bildirilmeyen suçların da eklenmesiyle, gelecek haftalarda artabileceğine işaret eden Jelpke, şunları kaydetti:

"İmamlara yönelik ölüm tehditleri ve fiziki saldırılar, camilere taşların atılması, Müslüman kadınların başörtüsünün çekilip indirilmesi veya hakaretlere uğramaları... Aşırı sağcı ve ırkçı faillerin, Müslümanlara yönelik nefreti çeşitli şekillerde kendini gösteriyor."

Jelpke, gerçekte sayıların çok daha yüksek olduğunu, birçok kişinin polise suç duyurusunda bulunmadığından bu suçların kayda geçmediğini vurgulayarak, "Bildirilen suçlar sadece buz dağının görünen tepesidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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