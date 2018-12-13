Almanya'da Müslümanlara Yönelik Saldırılar

Almanya'da bu yılın ocak-eylül döneminde camilere ve Müslümanlara yönelik 578 saldırıda 40 kişi yaralandı.

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin haberine göre, Sol Parti'nin verdiği soru önergesine Almanya İçişleri Bakanlığınca verilen cevapta, ülkede bu yılın ocak-eylül döneminde camilere ve Müslümanlara 578 saldırı düzenlendiğinin kayıt altına alındığı belirtildi.

Saldırıların yaklaşık 190'ının yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Önergeye verilen cevapta, kayda geçen suçların çoğunun hakaret ve taciz olduğuna dikkat çekilirken, camilere yönelik de mala zarar verme ve duvarlara yazıların yazılması suçlarının işlendiği kaydedildi. Saldırılarda, 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde ise camilere ve Müslümanlara yaklaşık 780 saldırı gerçekleştiği ve 27 kişinin yaralandığı anımsatıldı.

Saldırıların büyük çoğunluğunun aşırı sağcılar tarafından düzenlendiğinin varsayıldığı aktarıldı.

"Rakamlar korku verici"

İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da son yıllarda Müslümanlara yönelik saldırıların arttığını belirterek, çoğu kişinin şikayette bulunmadığı için birçok suçun kayda geçmediğini ve işlenen suçun çok daha fazla olduğunu söyledi.

Alman hükümetinin bu saldırılara karşı tedbir almadığını ve İslam düşmanlığının toplum tarafından yeterince kınanmadığını vurgulayan Kesici, "Bu yıl eylül ayına kadar Müslümanlara ve camilere karşı 578 saldırı oldu ve 40 kişi yaralandı. Bu rakamlar korku verici." dedi.

İslam konferansında gündeme alınmadı

Geçen ayın sonunda düzenlenen Almanya İslam Konferansı'nda İslam düşmanlığının kendilerince gündeme alınmak istenmesine rağmen gündeme gelmemesinin üzücü olduğunu ifade eden Kesici, Alman hükümetinin ivedilikle İslam düşmanlığını gündeme alması çağrısında bulundu.

Kesici, İslam'ın bu ülkenin bir parçası olması için çaba harcayan Alman hükümetinin Müslümanların da bu ülkede rahat etmesi için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.