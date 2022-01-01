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Almanya'da Müslümanlara ait mezarlar tahrip edildi

Almanya'da Müslümanlara ait mezarlar tahrip edildi
AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın İserlohn kentinde Müslüman mezarlığını hedef alan saldırıda mezar taşları tahrip edildi.

Almanya'nın İserlohn kentinde Müslüman mezarlığını hedef alan saldırıda mezar taşları tahrip edildi.

Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırıda kimliği belirsiz kişi yada kişiler Türk ve Müslümanlara ait mezar taşlarını kırarak mezarlara zarar verdi.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022'ye utanç görüntüleriyle başladıklarını belirterek düzenlenen saldırıyı kınadı.

Sırakaya açıklamasında, "Mezarları bile hedef alan bu alçak zihniyete karşı Alman hükümetini, kolluk güçlerini, yargı erkini, kamuoyunu Müslümanlara yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı net, bir duruş sergilemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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