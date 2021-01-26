Almanya'da Müslüman gençlerden sokakta yaşayanlar için yardım kampanyası
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Almanya'da Müslüman gençlerden sokakta yaşayanlar için yardım kampanyası

26.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:49
Almanya'da Müslüman gençlerden sokakta yaşayanlar için yardım kampanyası

Almanya'nın Essen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Bölge Gençlik Birliği, sokakta yaşayan evsizler için "Soğuk Bir Günde, Sıcak Bir Yardım" ismiyle yardım kampanyası başlattı.

Almanya'nın Essen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Bölge Gençlik Birliği, sokakta yaşayan evsizler için "Soğuk Bir Günde, Sıcak Bir Yardım" ismiyle yardım kampanyası başlattı.

DİTİB Bölge Gençlik Birliği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve soğuk hava koşullarının etkili olduğu kış mevsiminde, Essen ve Dortmund şehirlerinde sokakta yaşayan ihtiyaç sahiplerine hazırladıkları yardım paketlerini dağıttı.

Yaklaşık 50 ihtiyaç sahibine dağıtılan yardım paketlerinde, battaniye, hazır gıda malzemeleri, içecek ve eldiven gibi malzemeler yer aldı.

Essen DİTİB Eyalet Bölge Gençlik Birliği Başkanı Sefa Ateş, yaptığı açıklamada, farkındalığın artması ve iyiliklerin çoğalması amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Ateş, "Üçüncü nesil geçler olarak burada doğduk, burada büyüdük. Bu toplumun parçasıyız. 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir.' diyen peygamberimizin ümmeti olarak, komşu hakkı ve paylaşım anlayışıyla yola çıktık. Kampanyayla, bu soğuk kış gününde onların üzerlerini örtmek, bir farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Başkan Yardımcısı Seher Doğan ise "Çok samimi insanlarla karşılaştık. Bazıları, 'Daha muhtaç olanlar var.' diye yardımımızı kabul etmedi. Bu cümleler ruhumu ısıttı ve ne kadar bencil olduğumuzu bana hatırlattı. Ziyadesiyle maneviyatımızı yükselten bir kampanya oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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