Almanya'da Münih Türkgücü'nün yeni teknik direktörü Serdar Dayat oldu

Almanya 3. Futbol Ligi'nde mücadele eden Münih Türkgücü, teknik direktörlük görevine Serdar Dayat'ın getirildiğini duyurdu.

Münih Türkgücü Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 51 yaşındaki Dayat ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzalandı.

Kulübün üst yöneticisi Max Kothny, Serdar Dayat ile, yıllardan beri uyum içinde çalışan teknik ekibi en iyi şekilde yönetebilecek bir teknik direktör bulduklarını belirterek, Andras Pummer, Alper Kayabunar ve Michael Hofmann'ın Dayat'ın deneyimden yararlanabileceğini kaydetti.

Münih Türkgücü'nde daha önce 17 ve 19 yaş altı takımlarında futbol oynayan Dayat da, Münih'te teknik direktör olarak çalışmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Gençliğimde Mühih Türkgücü'nde oynadığım için bu kulübe yıllardan beri bağlıyım. Takım büyük potansiyele sahip. Takımda genç, yetenekli ve tecrübeli futbolcular var. Şimdi takımın potansiyelini mümkün olan en iyi şekilde sahaya çıkarmak lazım." ifadelerini kullandı.

Münih Türkgücü, Almanya 3. Futbol Ligi'nde lider Dynamo Dresden'in 8 puan gerisinde 39 puanla 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay