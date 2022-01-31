Almanya'da Münih Türkgücü, iflas davasının açılması için mahkemeye başvurdu

Almanya 3. Futbol Ligi'nde mücadele eden Münih Türkgücü, kendi hakkında iflas davasının açılması için Münih yerel mahkemesine başvuruda bulundu.

Münih Türkgücü Kulübünün açıklamasında, iflas davasının açılması için başvuru yapılmasına ilişkin adımın kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Kulübün üst yöneticisi Max Kothny, başvurunun mahkemeye sunulmasına kadar bu adımı önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bunda maalesef başarılı olamasak da durumu bir son olarak değil, bir fırsat olarak görmek önemli. Artık geçmişin yükleri olmadan, olası yeni ve güçlü destekçilerin yardımıyla kendimizi yeniden düzenleme olanağına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca yeni bir başlangıç yapmak istenildiğine işaret edilerek, "Hangi ligde yeni bir yapılanmanın başlayabileceği sportif ve maddi faktörlere bağlıdır." ifadesi kullanıldı.

Sportif açıdan muhtemelen 9 puan çekileceği belirtilen açıklamada, uzun vadeli, istikrarlı ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir planla profesyonel ligde kalmanın veya kümeye düşüldüğünde profesyonel lige geri dönmenin mümkün olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, mahkemenin Münih Türkgücü şirketine bir iflas yöneticisi atayacağı kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Münih Türkgücü'nün 2 milyon avro eksiği bulunduğu ifade edildi.

Münih Türkgücü, 22 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 21 puanla 18. sırada yer alıyor.