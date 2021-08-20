Almanya'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
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Almanya'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

Almanya'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de ve Köln kentinde Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı sonrası aşure ikram edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ve Köln kentinde Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı sonrası aşure ikram edildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından caminin din görevlisi Naci Şengün ile DİTİB Koordinasyon Müdürü Alaattin Salçık, cemaate aşure dağıttı.

Şengün, hem dini hem de toplumsal bir kültürü yaşatmak için aşure ikramı yaptıklarını belirterek, İslam kültürünün vazgeçilmezi olan aşure dağıtımının evlere bolluk ve bereket getirdiğini söyledi.

Dolayısıyla DİTİB olarak bu kültürün devam ettirilmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Şengün, "Nasıl ki farklı tatlara sahip yiyecekler aşure tatlısında buluşunca bambaşka bir tat oluşturuyorsa, farklı inanç ve kültürlere sahip insanlar bulundukları ülkede, şehirde veya mahallede uyum, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik içinde muhteşem bir mozaik oluşturmakta ve büyük bir milleti meydana getiriyor." ifadesini kullandı.

Cami avlusunda düzenlenen etkinlikte, yaklaşık bin kişiye aşure dağıtıldı.

Öte yandan Berlin Şehitlik Camisi'nde, cuma namazı sonrası DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen de hazırlanan aşureyi cemaate ikram etti.

Almanya'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
Almanya'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
Almanya'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
Almanya'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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