Almanya'da Mısır için casusluk yapan kişiye 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi
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Almanya'da Mısır için casusluk yapan kişiye 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi

10.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:02
Almanya'da Mısır için casusluk yapan kişiye 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Almanya'da Mısır için casusluk yapan Amin K. (66), 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da Mısır için casusluk yapan Amin K. (66), 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Berlin Eyalet Mahkemesinden yapılan açıklamada, Alman vatandaşlığı bulunan Amin K'nin Mısır adına ajanlık yaptığı ve bu nedenle 1 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldığı belirtildi.

Basın ve Enformasyon Dairesinin ziyaretçi bölümünde görevli olan Amin K'nın 2010'dan bu yana Mısır'ın Dış İstihbarat Servisine (Gis) bilgi sızdırmakla suçlandığı vurgulanan açıklamada, cezasını denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak çekeceği ifade edildi.

Anayasa Koruma raporuna giren casusluk olayı

Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) temmuzda açıklanan 2019 yılı raporunda, Basın ve Enformasyon Dairesinde bir görevli hakkında yıllardır Mısır gizli servisine çalıştığı iddiasıyla Federal Başsavcılık tarafından soruşturma açıldığı bildirilmişti.

Raporda, Mısır istihbarat servisinin, Almanya'da yaşayan muhalif kişi ve gazetecileri takip etmek için faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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