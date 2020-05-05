Almanya'da milletvekillerine ve basın kuruluşlarına gönderilen tehdit mektuplarıyla ilgili...

Almanya'da son dönemde milletvekillerine ve basın kuruluşlarının yazı işleri bölümlerine gönderilen ve ölüm tehdidi içeren mektuplarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya'da son dönemde milletvekillerine ve basın kuruluşlarının yazı işleri bölümlerine gönderilen ve ölüm tehdidi içeren mektuplarla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Redaktionsnetzwerk" adlı gazeteciler ağının haberinde, 4 milletvekili ve 9 basın kuruluşun yazı işlerinin yanı sıra Schwerin Savcılığı ve Berlin'deki bir avukatlık ofisine aşırı sağcılar tarafından ölüm tehdidi içeren mektuplar gönderildiği belirtildi.

Haberde, federal ve eyalet kriminal dairelerinin bu mektuplarla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Mektuplarda, "Mektubun gönderildiği kişileri ortadan kaldırmak için yeterince mühimmat var" şeklinde bir yazının yer aldığı aktarılan haberde, bu mektupların "Heil Hitler" ve "Sieg Heil" ifadeleriyle imzalandığı kaydedildi.

Benzer içerikli tehdit mektuplarının daha önce başka siyasetçilere de gönderildiğine işaret edilen haberde, Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekili Karamba Diaby'nın ocak ayında, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Mike Mohring da ekimde benzer tehdit mektupları aldıkları anımsatıldı.

Kaynak: AA