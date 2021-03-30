Almanya'da milletvekili aday adayı olan Suriyeli, ırkçı tehditler nedeniyle adaylıktan çekildi

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenecek Federal Meclis seçimlerinde Yeşiller Partisinin milletvekili aday adayı olan Suriyeli sığınmacı Tarık Alaows, ırkçı tehditler nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenecek Federal Meclis seçimlerinde Yeşiller Partisinin milletvekili aday adayı olan Suriyeli sığınmacı Tarık Alaows, ırkçı tehditler nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Suriye'deki iç savaştan 6 yıl önce kaçıp Almanya'nın Dortmund şehrine yerleşen 31 yaşındaki Alaows, yaptığı yazılı açıklamada, adaylıktan çekilmesindeki en önemli nedeninin kendisine ve çevresindekilere yönelik ırkçı tehditler olduğunu belirtti.

Alaows, adaylığına gösterilen büyük halk ilgisinin, mültecilerin neler başarabileceğini kanıtladığını kaydetti.

Ancak adaylık sürecinde uğradığı ırkçılığın korkutucu boyutlara ulaştığını vurgulayan Alaows, ırkçılığa karşı güçlü yapılara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Daha önce Suriye'de hukuk eğitimi gören Alaows, şubat ayında yaptığı açıklamada, Federal seçimlerde Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinden Yeşiller Partisinin milletvekili adayı olacağını belirterek Suriye'den kaçan ve burada yaşayan yüz binlerce kişinin siyasetteki sesi olmak istediğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek