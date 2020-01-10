Almanya'da MEB'e bağlı Türk okullarının açılmasına yeşil ışık
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Almanya'da MEB'e bağlı Türk okullarının açılmasına yeşil ışık

Berlin, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Almanya'da okul açmasına yeşil yaktı. Türk ve Alman yetkililer Berlin Köln ve Frankfurt'ta açılması planlanan okullar için masaya oturdu. Türk okullarında Alman müfredatı okutulacak

10.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:06
Almanya'da MEB'e bağlı Türk okullarının açılmasına yeşil ışık

, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın () 'da okul açmasına yeşil yaktı.


Alman Süddeutsche Zeitung (SZ) gazetesinin haberine göre, başkent Berlin, Köln ve Frankfurt'ta açılması planlanan üç Türk okulu için Alman ve Türk yetkiler hukuki zemin hazırlayacak bir anlaşma üzerinde müzakere ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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