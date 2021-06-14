Almanya'da maske zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor
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Almanya'da maske zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor

Almanya'da maske zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının azalmasının ardından maske takma zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının azalmasının ardından maske takma zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ülkede vaka sayılarının düşmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek geçmişte alınan Kovid-19 tedbirlerinin yavaş yavaş kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Fietz, ancak tedbirlerin hızlı kaldırılması konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak bunun maske takma zorunluluğu için de geçerli olduğunu kaydetti.

Toplantıya katılan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hanno Kautz, Sağlık Bakanı Spahn'ın maske takma zorunluluğunun kademeli olarak kaldırılabileceğini ifade ettiğini aktararak buna öncelikle açık havada başlanması gerektiğini belirtti.

Kautz, bu konudaki kararı bölgelerdeki mevcut vaka sayısının durumuna göre eyaletlerin almasını istedi.

Adalet Bakanı Christine Lambrecht de eyaletlerin maske takma zorunluluğunu gözden geçirmelerini talep etti.

Alman Öğretmeler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger ise ülke basınına yaptığı açıklamada, okullarda maske zorunluluğunun hızlı bir şekilde kaldırılmasına karşı uyarıda bulunarak virüsün henüz kaybolmadığını vurguladı.

Meidinger, bundan dolayı özellikle ders sırasında çok dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek maske zorunluluğunu ve düzenli bir şekilde testlerin uygulanmasına bu eğitim yılında devam edilmesini talep etti.

"Federal hükümetin bu alanda eyaletlere teklifte bulunması üzücü"

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de aşıların yanında maskelerin Kovid-19 ile mücadelede en etkili araç olduğunu belirtti.

Söder, federal hükümet yetililerinin maske zorunluluğunun kaldırılabileceğine yönündeki açıklamalarını eleştirerek "Bu konuda hiçbir yetkisi olmayan federal hükümetin bu alanda eyaletlere teklifte bulunması üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Bavyera eyaletinde şimdilik maske zorunluluğunun kaldırılmayacağını vurgulayan Söder, geçmişte tedbirlerin hızlı kaldırılmasının hata olduğunu söyleyerek FFP maske zorunluluğunu Kovid-19 ile mücadelede bir başarı olarak niteledi.

Almanya'da toplu taşıma araçları ve mağazalar gibi kapalı alanlarda ve mesafe kuralına uyulmasının mümkün olmadığı cadde ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI???????) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 549 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 715 bin 518'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 10 artışla 89 bin 844'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da 16,6 olarak tespit edildi

Aşılama kampanyasında da halkın yüzde 48,4'üne Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 26,2'sine de ikinci dozu uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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