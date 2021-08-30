Almanya'da makinistler 1 ay içinde üçüncü kez grev kararı aldı
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Almanya'da makinistler 1 ay içinde üçüncü kez grev kararı aldı

Almanya'da makinistler 1 ay içinde üçüncü kez grev kararı aldı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Alman Makinistler Sendikası, Alman Demiryolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 1 ay içinde üçüncü kez grev kararı aldı.

Alman Makinistler Sendikası, Alman Demiryolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 1 ay içinde üçüncü kez grev kararı aldı.

GDL Başkanı Claus Weselsky, Frankfurt kentinde yaptığı açıklamada, Alman Demiryollarının yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eyleminin 1 Eylül'de yerel saatle 17.00'de, yolcu trenlerinde 2 Eylül'de saat 02.00'de başlayacağını ifade etti.

Weselsky, grevin 7 Eylül saat 02.00'de sona ereceğini belirtti.

Alman Demiryolları yönetiminin şimdiye kadar kabul edilebilir bir teklif sunmadığını ifade eden Weselsky, "Anlaşmazlığı çözmenin tek yolu, müzakere edilebilir bir teklif sunmaktır." şeklinde konuştu.

Weselsky, grevin bu kez 5 gün süreceğine işaret ederek, "Bu en uzun iş bırakma eylemlerimizden biri. Bunu bilerek yapıyoruz. Alman Demiryolları yöneticilerinin uzlaşmaya yanaşmama tutumundan dolayı daha kısa süreli iş bırakma eylemi yapmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Alman Makinistler Sendikası, daha önce 10-13 Ağustos ve 22-25 Ağustos tarihlerinde grev yapmıştı.

Alman Demiryolları, toplu sözleşme görüşmelerinde gelecek yıl için yüzde 1,5 ve Mart 2023'te ise yüzde 1,7 zam teklif etmişti.

Sendika, bunu yeterli bulmayarak, makinistlerin ücretlerine 28 aylık toplu iş sözleşmesi dönemi için yüzde 3,2 zam ve 600 avro yeni tip koronavirüs (Kovid-19) primi ödenmesini talep etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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