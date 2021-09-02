Almanya'da makinistler 1 ay içinde üçüncü kez greve gitti
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Almanya'da makinistler 1 ay içinde üçüncü kez greve gitti

Almanya'da makinistler 1 ay içinde üçüncü kez greve gitti
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Alman Makinistler Sendikası (GDL) Alman Demiryolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 1 ay içinde üçüncü kez greve gitti.

Alman Makinistler Sendikası (GDL) Alman Demiryolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 1 ay içinde üçüncü kez greve gitti.

Alman Demiryollarının yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eylemi 1 Eylül'de yerel saatle 17.00'da, yolcu trenlerinde bugün saat 02.00'da başladı.

Makinistlerin 1 aydan kısa süre içindeki 3. grevinin uzun sürmesi beklenirken, Alman Demiryolları, şehir içi, şehirlerarası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğinden dolayı yolcuları sefer iptalleri ve gecikmelere hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

GDL, talepleri karşılanmazsa makinistlerin iş bırakma eylemlerinin 7 Eylül saat 02.00'a kadar süreceğini kaydetti.

GDL üyeleri, daha önce 10-13 Ağustos ve 22-25 Ağustos'ta grev yapmıştı.

Öte yandan, Alman Demiryolları, grev öncesi 600 avroluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) primini ve maaşlara zammın 36 aylık toplu sözleşme süresinde yapılmasını kabul ederken GDL, 28 aylık toplu iş sözleşmesi dönemi için ücretlere zam yapılmasında ısrar etti.

GDL Başkanı Claus Weselsky ise Alman Demiryolları teklifini geri çevirdi.

Weselsky, "Tren yolcuları için kötü bir haberimiz var. Grevler devam edecek." ifadesini kullandı.

"Herkesin kendi çalışma şartlarını seçme hakkı var"

Hollanda'dan Almanya'ya seyahat eden Jakob Beisbos, Almanya'ya gelmeden önce grev olabileceğinin aklına geldiğini belirterek, "Haklı çıktım. Ancak 5 gün değil, 2-3 gün süreceğini düşünmedim. Bu GDL ile Deutsche Bahn arasında bir yarış. Bu para değil, güç ile ilgili bir şey" dedi.

Arkadaşıyla seyahat eden ve soyadını vermek istemeyen Antonia da grevden etkilendiğini belirterek, "Trenimiz iptal oldu başka bir trene bineceğiz." ifadesini kullandı.

Max Selig de GDL'nin grev yapmakla haklı olduğunu savunarak, "Herkesin kendi çalışma şartlarını seçme hakkı var. Daha iyi çalışma şartlarını talep etme konusunda güçleri var. Tamamen haklı buluyorum. Ancak bu durum tüketiciler için iyi değil." şeklinde konuştu.

Düsseldorf kentinden Luckenwalde şehrine gitmek isteyen Klaus Jürgen Fiakre de Berlin Tren İstasyonu'nda 3 saat beklemesi gerektiğini belirterek, "Buradan nasıl devam edeceğine bakacağım." dedi.

Alman Demiryolları mahkemeye başvurdu

Öte yandan, bir kamu şirketi olan Alman Demiryolları, Frankfurt İş Mahkemesinden grevlerin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir alınmasını talep etti. Alman Demiryolları, mahkemeye başvurusunda GDL sendikası ile yaşanan iş anlaşmazlığının müzakere masasında iyi çalışma koşulları için çözümler bulmaktan çok, "yasal ve siyasi" sorunlarla ilgili olduğunu belirtti.

Alman Demiryolları her gün yaklaşık 860 uzun mesafe ve 20 binden fazla şehir içi treni işletiyor. Kovid-19 salgını ekonomik açıdan sıkıntıda olan kamu şirketini olumsuz etkilerken 2021'in ilk yarısında vergi sonrası zararı 1,4 milyar avro olmuştu. Şirketin net finansal borcu ise 32 milyar avroya yükselmişti.

Alman Makinistler Sendikasına (GDL) üye makinistler ücret artışı talebiyle 2014 ve 2015'te sekiz kez greve gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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