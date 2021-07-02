Almanya'da mahkeme, Hessen eyaletinde din dersi vermesi engellenen DİTİB'i haklı buldu
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Almanya'da mahkeme, Hessen eyaletinde din dersi vermesi engellenen DİTİB'i haklı buldu

Almanya'da mahkeme, Hessen eyaletinde din dersi vermesi engellenen DİTİB'i haklı buldu
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'da Wiesbaden İdare Mahkemesi, Hessen eyaletinde din dersi vermesi engellenen Diyanet İşleri Türk İslam Birliğini (DİTİB) haklı bularak, DİTİB'in eyalette din dersi vermeye devam edebileceğine hükmetti.

Almanya'da Wiesbaden İdare Mahkemesi, Hessen eyaletinde din dersi vermesi engellenen Diyanet İşleri Türk İslam Birliğini (DİTİB) haklı bularak, DİTİB'in eyalette din dersi vermeye devam edebileceğine hükmetti.

Mahkemenin kararında, 28 Nisan 2020'den itibaren Hessen Kültür Bakanlığınca DİTİB'in din dersi vermesinin engellenmesi hukuka aykırı bulundu.

Kararda, DİTİB'in Hessen eyaletinde 2013-2014 ile 2019-2020 arasında olduğu gibi tekrar din dersi verebileceği belirtildi.

DİTİB Hessen Eyalet Birliğince yapılan yazılı açıklamada, İdare Mahkeme'nin verdiği karardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada, Müslüman vatandaşlara yönelik sorumlulukların yerine getirileceği vurgulanarak, "Hessenli Müslüman öğrencilere, öğretmenlere ve velilere, anayasal olarak sahip oldukları temel haklar da dahil olmak üzere, İslam din dersleri öğretimi pedagojik ve didaktik avantajları ile birlikte tekrar sunulacaktır. Müslüman öğrencilere, düzenli ve anayasaya uygun bir müfredat çerçevesinde, okul eşliğinde ve bilimsel bir eğitim almaları için olanak sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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