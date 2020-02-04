Almanya'da mahkeme, 16 yaşındaki öğrenciye peçe yasağını geri çevirdi
Almanya'daki bir mahkeme, 16 yaşında bir kız çocuğunun derslerde peçe takmasını yasaklama girişiminde bulunan Hamburglu yetkililerin aleyhinde karar verdi.
04.02.2020 22:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:23
Almanya'daki bir mahkeme, 16 yaşında bir kız çocuğunun derslerde peçe takmasını yasaklama girişiminde bulunan Hamburglu yetkililerin aleyhinde karar verdi.
Temyiz edilemez nitelikte olan hüküm, Almanya'daki okullarda, giyenin yalnızca gözlerini görünür kılan kıyafetlere izin verilip verilmeyeceği hususunda tartışmalara yol açtı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com