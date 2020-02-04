Almanya'da mahkeme, 16 yaşındaki öğrenciye peçe yasağını geri çevirdi
Haberler » Dünya » Almanya'da mahkeme, 16 yaşındaki öğrenciye peçe yasağını geri çevirdi - Haberler

Almanya'da mahkeme, 16 yaşındaki öğrenciye peçe yasağını geri çevirdi

Almanya'daki bir mahkeme, 16 yaşında bir kız çocuğunun derslerde peçe takmasını yasaklama girişiminde bulunan Hamburglu yetkililerin aleyhinde karar verdi.

04.02.2020 22:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:23
Almanya'da mahkeme, 16 yaşındaki öğrenciye peçe yasağını geri çevirdi

'daki bir mahkeme, 16 yaşında bir kız çocuğunun derslerde peçe takmasını yasaklama girişiminde bulunan Hamburglu yetkililerin aleyhinde karar verdi.


Temyiz edilemez nitelikte olan hüküm, Almanya'daki okullarda, giyenin yalnızca gözlerini görünür kılan kıyafetlere izin verilip verilmeyeceği hususunda tartışmalara yol açtı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler