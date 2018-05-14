Almanya'da Mağazada İki Müşterinin "Araba Tartışması" Polis Müdahalesiyle Sonuçlandı
– Almanya'nın güneyindeki bir Ikea mağazasında iki müşteri arasında çıkan tartışma sonucu polis çağırılırken, müşterilerden biri yaralandı.
– Almanya'nın güneyindeki bir Ikea mağazasında iki müşteri arasında çıkan tartışma sonucu polis çağırılırken, müşterilerden biri yaralandı.
Yerel haberlere göre iki müşteri, kalabalık mağazada kimin alışveriş arabasının önce hareket edeceği hakkında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce mağaza yetkilileri polisi çağırmak durumunda kalırken, müşterilerden birinin yaralandığı belirtildi. - İstanbul