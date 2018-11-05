Almanya'da Madenler Kapanıyor

Alman ekonomisinde bir zamanlar önemli yere sahip olan taş kömürü madenlerinin tamamının 2019 yılında kapacağı açıklandı.

Almanya ekonomisinde, bir zamanlar ciddi yere sahip olan madenler kapanıyor. Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti'nde Türklerin de yoğun olarak çalıştığı madenlere son kazmalar vuruluyor. Madenlerin, tamamının 2019 yılında kapanacağı belirtildi. Alman Kömür İşletmesi'nin (RAG), İbbenbüren maden ocaklarında düzenlediği "Taş Kömürüne Veda" programı ile madencilerle vedalaşırdı. RAG firmasının, "Teşekkürler Kumpel" sloganı ile düzenlediği etkinlikte Türk kökenli maden işçileri de yer aldı.

Son kazma 21 Aralık'ta

1950'li yıllarda Almanya'da 153 taşkömürü madeni bulunuyor, yaklaşık 600 bin kişinin çalıştığı madenlerde yılda 125 milyon ton kömür çıkarılıyordu. 1980 yılında 87 milyon ton kömür çıkarılan madenlerden son yıllarda üretim 7,5 milyon tona kadar düşmüştü. Taşkömürü madenlerinin kapatılması 2011 yılında kararlaştırılmış, madenler kademeli olarak kapatılmaya başlanmıştı. 21 Aralık 2018 tarihine kadar son üretimlerini yapacak olan son iki ocaktaki işçilerin birçoğu erken emekli olacak, diğer bir kısmı ise yeni yıldan itibaren kendilerine yeni iş aramak zorunda kalacaklar. Elektrik üretiminde önemli yer tutan taşkömürünün tamamının ithal edileceğini açıklayan yetkililer, kapatılan ocakların birçoğunun müzeye çevrileceğini açıkladı. - DUSSELDORF