Almanya'da maden ocağında mahsur kalan işçiler kurtarıldı

08.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:29

Almanya'da bir maden ocağında patlamanın meydana gelmesi sonucu mahsur kalan en az 30 madencinin kurtarıldığı açıklandı.



Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaleti Halle kenti yakınlarındaki Teutschenthal kasabasındaki maden ocağında yerel saatle saat 09.00 sıralarında meydana gelen ve maden ocağında mahsur kalan tüm madenciler kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, "Tüm personel kurtarıldı" şeklinde açıklama yaptı. Bir madencinin de ağır yaralı olduğu belirtildi.



80 yıl boyunca potasyum madeni çıkarılan ocak, 1982 yılında kapatıldı ve doldurulduğu bildirildi. 100 kişinin çalıştığı maden ocağının 14 kilometrelik bölümde son 15 yıldır mineral atıklar depolanıyordu. - BERLİN

Kaynak: İHA