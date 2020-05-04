Almanya'da limanda bekleyen lüks gemide koronavirüs tespit edildi

Almanya'da limanda bekleyen lüks gemide koronavirüs tespit edildiAlmanya, (DHA) ? Almanya'nın Cuxhaven Limanı'nda bekleyen Mein Schiff 3 adlı lüks yolcu gemisinin mürettebatında koronavirüs (Covid-19) olduğu açıklandı.

Almanya'da limanda bekleyen lüks gemide koronavirüs tespit edildi

Almanya, (DHA) ? Almanya'nın Cuxhaven Limanı'nda bekleyen Mein Schiff 3 adlı lüks yolcu gemisinin mürettebatında koronavirüs (Covid-19) olduğu açıklandı. Geminin yaklaşık 100'ün üzerinde çalışanından 1 kişinin, koronavirüs testi pozitif çıktı. TUI Deniz İşletmesine ait gemiden, son yolcu en son 23 Mart'ya ayrıldığı duyuruldu. Koronavirüs salgını sebebiyle yürürlüğe giren seyahat kısıtlamaları nedeniyle, gemide kalan mürettebattan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

GEMİDEN AYRILANLARIN KENDİLERİNİ KARANTİNAYA ALMASI İSTENDİ

Gemide karantina altında bulunan mürettebattan 15 kişinin grip benzeri belirtiler göstermesi üzerine liman sağlık görevlileri koronavirüs testi yaptı. 1 kişinin koronavirüs testi sonucu pozitif geldi ve Cuxhaven'da bir hastenede karantina altında tedavisine başlandı. Gemiden daha önce ayrılan çalışanların ise kendilerini karantinaya almaları söylendi. Yetkililer daha önce yaşanan Diamond Princess ve Zaandam lüks yolcu gemilerinde rastlanan salgının benzerinin olmasından edişe ediyor.

DİAMOND PRINCESS VE ZAANDAM GİBİ OLMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Japonya'da karantina altında bulunan Diamond Princess lüks yolcu gemisinde koronavirüs salgını başlamıştı ve gemi günlerce karantina altında kalmış, 13 yolcu ise hayatını kaybetmişti. Bir diğer lüks yolcu gemisi Zaandam'ın Panama Kanalı'na erişimi sağlık gerekçeleriyle reddedilmiş, içindeki bin 243 yolcu ile 586 kişiden oluşan mürettebatın akıbetini de belirsiz bir durumda bırakılmıştı. Zaandam'da bulunan 9 koronavirüs vakasından 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA