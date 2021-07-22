Almanya'da Kuzey-Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nde ABD ile anlaşmaya varılması memnuniyetle karşılandı
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Almanya'da Kuzey-Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nde ABD ile anlaşmaya varılması memnuniyetle karşılandı

Almanya'da Kuzey-Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nde ABD ile anlaşmaya varılması memnuniyetle karşılandı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya ile ABD'nin, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin tamamlanmasına izin veren anlaşmaya varmaları, ülkede memnuniyetle karşılandı.

Almanya ile ABD'nin, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin tamamlanmasına izin veren anlaşmaya varmaları, ülkede memnuniyetle karşılandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 konusunda ABD ile yapıcı bir çözüm bulduklarından dolayı rahatladığını belirtti.

Maas, Ukrayna'yı yeşil enerji sektörünün inşa edilmesi için destekleyeceklerini ve gelecek 10 yılda Ukrayna üzerinden gaz geçişinin güvence altına alınması amacıyla çaba sarf edeceklerini kaydetti.

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuel Schwesig de anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Eyalet hükümeti bu boru hattının her zaman arkasında olmuştur." dedi.

Yenilenebilir enerjiye geçişte gaza ihtiyaç duyduklarını ifade eden Schwesig, Ukrayna'ya da çevre ve iklimi koruma tedbirleri alması için ek para verilecek olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

ABD, yıllardan beri Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne karşı çıkıyordu.

ABD gibi bu projeye karşı çıkan Polonya, Ukrayna ve Baltık ülkeleri, Kuzey Akım 2'nin Avrupa Birliği'nin (AB) enerji güvenliğini tehlikeye atacağını ve Ukrayna'ya zarar vereceğini savunuyor.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 Projesi'yle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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Almanya'da Kuzey-Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nde ABD ile anlaşmaya varılması memnuniyetle karşılandı - Haberler
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