- Almanya'da Kurban Bayramı namazı futbol sahasında kılındı - Almanya'da Kurban Bayramı namazı futbol sahasında kılındı Almanya'nın Brühl kentinde bayram namazı futbol sahasında kılındı.

- Almanya'da Kurban Bayramı namazı futbol sahasında kılındı

KÖLN - Almanya'nın Brühl kentinde bayram namazı futbol sahasında kılındı.

Almanya'da Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere koştu. İslam Toplumu Milli Görüşe bağlı Brühl Camii cemaati ise bu yıl bayram namazını futbol sahasında eda etti. Daha fazla insanın bayram namazını bir arada kılabilmesi için belediyeden izin alan yetkililer, namazın hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındığını belirtti. Namaza gelenler yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde kendi seccadelerini getirerek maske takıp, irtibat bilgilerini verdikten sonra alana alındı.

Bayram namazı öncesi bir konuşma yapan Brühl Belediye Başkanı Dieter Freytag, konuşmaya davet edildiği için sevinçli olduğunu dile getirdi. Freytag, "Bugün burada bir selamlama konuşması yapacağım. Daha önce de bu mahiyette bir selamlama konuşması yapmıştım. Bana bu fırsat verildiği için mutlu oldum. Kurban Bayramı barış ve dayanışma demek, bu değerler özellikle korona döneminde daha fazla önem taşıyor. Futbol sahasında Kurban Bayramı'nın başlaması da bir ilktir galiba" diye konuştu.

Bayram namazını kıldıran İGMG Başkan Yardımcısı Murat İleri ise, "Kurban yakınlaşmak demek, kurban paylaşmak demek, kurban güzellikleri birlikte yaşamak demek. Bugün de bizler kurbanlarımızı kesmek suretiyle yeryüzündeki insanlarla paylaştığımız gibi, bir araya gelerek de yakınlaşıyoruz ve sevgilerimizi paylaşıyoruz" dedi.

Cami Derneği Yöneticisi Osman Düzgün, "İkinci bayramımız burada. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nı yaptık, çok başarılı oldu. Akşam hazırlıklarını yaptığımız ikinci bayram namazı biraz daha kalabalık oluyor. Cemaatimizin ilgisi iyi, insanlar motive oluyor" şeklinde konuştu.

Köln kentinde de Müslümanlar bayram namazını Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camii'nde eda etti.

Kaynak: İHA