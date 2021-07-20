Almanya'da Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor
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Almanya'da Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor

Almanya'da Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor.

Almanya'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor.

Başkent Berlin'deki Müslümanlar bayram namazını kılmak için başta Mevlana ve Şehitlik camileri olmak üzere kentin farklı ilçelerinde bulunan camilere akın etti.

Camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle maske, mesafe ve hijyen tedbirleri çerçevesinde eda etti.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Berlin Mevlana Camisi'nde isimlerini yazdırarak yapılan kayıt işleminin ardından camiye giren Müslümanlar, imam Hüseyin Tekkanat'ın okuduğu hutbe ve kıldırdığı namazın ardından bayramlaştı.

Köln kentinde de Kovid-19 önlemlerinin alındığı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde bayram namazı yoğun katılımla kılındı.

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, bayramların, kardeşliğin ve paylaşmanın insani ilişkilere yansıdığı özel günler olduğunu belirterek "İyilik, hayır ve takva ile olgunlaşarak ulaştığımız bu günler Rabbimizin kullarına bir ihsanı ve ikramıdır." dedi.

Almanya'da geçen hafta meydana gelen, 160'ın üzerinde kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine değinen Dilek, şu ifadeleri kaydetti:

"Yaşanan felakette onlarca insan hayatını kaybetti, birçokları evini veya işini kaybetmiş durumda. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturu gereği komşularımızın derdi ile hemhal olmak, onlarla dayanışma içinde olmak müminler olarak üzerimize düşen önemli bir sorumluluktur. Özellikle kurban ibadeti aynı zamanda mağdur ve mazlumları da düşünmeye, kurbanını paylaşmak suretiyle yardıma muhtaç olanlara el uzatmaya bir vesiledir. Bu nedenle DİTİB olarak sel felaketi mağdurları için başlatmış olduğumuz bağış kampanyamıza içinde bulunduğumuz mübarek Kurban Bayramı atmosferine uygun şekilde desteklerinizi bekliyoruz. Cenab-ı Hakk, bütün afet ve musibetlerden cümlemizi ve tüm insanlık ailesini emin ve muhafaza eylesin."

Köln DİTİB Merkez Camii'nde yoğun katılımdan dolayı bayram namazı iki kez kılındı.

Almanya'da Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor
Almanya'da Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor
Almanya'da Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor
Almanya'da Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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