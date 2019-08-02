Almanya'da kuraklık patates üretimini olumsuz etkiliyor

Almanya'da son yıllarda yaşanan kuraklıklar en çok patates üretimini etkilerken, ülkede patates fiyatları arttı.

Federal Meyve, Sebze ve Patates İşleme Endüstrileri (BOGK) Genel Müdürü Horst-Peter Karos, beklenen yağmurların Ağustos ayında da yağmaması durumunda patates üreticilerinin zor bir dönem yaşayacaklarını, aynı zamanda kuraklığın patates fiyatlarına da yansıyacağını söyledi. Yeraltı sularının çekildiğini ve aşırı sıcaklar yüzünden patateslerin büyüyemediğini belirten Karos, bu nedenle patatese bağlı bütün ürünlerde fiyat artışının yaşanacağını vurguladı.

Almanya'da yıllık 11,7 milyon ton patates üretildiğine, 2018 yılında ise bu rakamın 8,7 milyon tona gerilediğine değinen Karos, 2019 yılındaki patates üretiminin 2018'dekinden daha az olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Ülkede son 28 yılın en düşük patates hasadı beklenirken, Devlet İstatistik Dairesi'ne göre Kuzey Ren-Vestfalya'da patates fiyatları Temmuz ayında bir önceki yıla göre yaklaşık üçte bir oranında arttı. Almanya'da yaşanan kuraklığın diğer Avrupa ülkelerinde de etkili olduğu, patatesteki düşük hasadın kıta Avrupa'sında geçerli olduğu belirtildi. - FRANKFURT

Kaynak: İHA