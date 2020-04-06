Almanya'da Kur'an kursu öğrencileri için uzaktan eğitim Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Almanya'da Kur'an-ı Kerim eğitimleri "uzaktan eğitim" sistemiyle verilmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Almanya'da Kur'an-ı Kerim eğitimleri "uzaktan eğitim" sistemiyle verilmeye başladı.

Genel merkezi Köln'de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) yürütülen uzaktan eğitim uygulaması ile evlerinden mobil cihaz veya bilgisayar aracılığıyla bağlanan Kuran kursu öğrencileri, eğitimlere katılabiliyor.

DİTİB Kurs Yöneticisi Naci Şengün, salgın nedeniyle öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için bu yönteme başvurduklarını, teknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanarak öğrencilere ulaştıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler kurslarına devam eden 400'e yakın öğrenciye 9 görevli ile hizmet verdiklerini aktaran Şengün, "İlmin, bilginin önemini kavramış olan öğrencilerimiz, yüzde 100 oranında derslere katılım sağlıyorlar. Uzaktan eğitim programımıza destek veren ebeveynlerimizi de eğitimciler olarak tebrik ediyoruz. Bütün gaye ve çabamız, anne babalarına ve insanlığa faydalı güzel insanlar yetiştirip topluma kazandırmaktır." dedi.

Öte yandan DİTİB YouTube kanalı üzerinden "Temel Dini Bilgiler Dersleri – Camiye Gidiyorum Serisi" eğitimleri verilirken, cuma günleri vaaz ve hutbe, gençlik sohbetleri, Almanca hafızlık ders dinlemeleri ve yüz yüze eğitimler yapılıyor.

Kaynak: AA