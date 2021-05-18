Almanya'da kundaklandığı öne sürülen Türk marketinde hasar oluştu

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde savcılık, bir Türke ait süpermarkette çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde savcılık, bir Türke ait süpermarkette çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Bochumer Caddesi'nde bir Türke ait süpermarkette pazartesi yerel saatle 02.00 sularında çıkan yangın sonucu büyük hasar oluştuğu ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Polis ve savcılık yangınla ilgili yaptığı açıklamada, bir görgü tanıdığının olay mahallinden siyah kıyafetli birinin kaçtığı yönünde ifade verdiği, yapılan incelemede, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüsünün görgü tanığının ifadesini doğruladığı belirtildi.

Olay mahallinde bulunan ateşleyici maddelerin kundaklama şüphesini arttırdığı ifade edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı, muhtemel görgü tanıklarından olayın aydınlatılması için yardım istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek