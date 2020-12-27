Almanya'da küçük uçak kazasında bir Türk yaşamını yitirdi
27.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:42
Almanya'nın Münih kentindeki Hür Demokrat Parti (FDP) Gençlik Teşkilatı Yöneticisi Cenk Genç'in (28) kullandığı küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.
Almanya'nın Münih kentindeki Hür Demokrat Parti (FDP) Gençlik Teşkilatı Yöneticisi Cenk Genç'in (28) kullandığı küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.
Polis, Pegnitz bölgesindeki ormanlık alana 23 Aralık'ta düşen "Cessna F172M Skyhawk" tipi uçağın düşme nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek