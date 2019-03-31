Almanya'da Küçük Uçak Düştü, Olay Yerine Giden Polisler Kaza Yaptı: 5 Ölü

– Almanya'da küçük bir uçak düştü, uçakta bulunan pilot ve 2 yolcu hayatını kaybetti. Kazayı haber alarak olay yerine giden polis aracının çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, kazada 3 polis de yaralandı.

Fransa'dan kalkan Epic LT tipi küçük uçak, Frankfurt'un Erzhausen kasabasında boş bir araziye düştü. Uçakta bulunan pilot ve 2 yolcu hayatını kaybetti. Görgü tanıkları durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekiplerinden biri, yolda bir otomobil ile çarpıştı. 3 polisin yaralandığı kazada, polis aracının çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Uçağın düşüş nedeni ve polis aracının karıştığı ölümlü kazaya dair geniş çaplı araştırma başlatıldı. - Ayaz

Kaynak: DHA