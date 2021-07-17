Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü

Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Böblingen bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Böblingen bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ludwigsburg polisi tarafından yapılan açıklamada, Stuttgart Havalimanı'ndan kalkan "Piper" tipi uçağın, Steinebronn beldesinin kuzeybatısındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediği, kara kutunun bulunduğu ifade edilen açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklamada bulunan polis, uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediğini belirtti.

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve bölgenin geniş çaplı kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel) Felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel) Felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında."
Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Altuğ Düm Tek Tek Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 17:37:40. #1.14#

title