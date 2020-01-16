Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü
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Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Strausberg beldesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi.

16.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:12
Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

'nın başkenti yakınlarındaki Strausberg beldesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi.

, içinde iki kişi bulunan küçük uçağın, yerel saat ile 12.45 sıralarında havaalanı yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran polis, kazanın neden meydana geldiği yönünde herhangi bir bilgi bulunmadığını kaydetti.

Alman medyasına konuşan görgü tanıkları, uçağın yere dikey bir şekilde çakıldığını ve ardından yandığını belirtti.

Kaynak: AA
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