- Almanya'da kuaförler 42 gün sonra yeniden açıldı- Almanya'da normalleşme devam ediyor
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- Almanya'da kuaförler 42 gün sonra yeniden açıldı- Almanya'da normalleşme devam ediyor

- Almanya'da kuaförler 42 gün sonra yeniden açıldı- Almanya'da normalleşme devam ediyor
04.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:36

- Almanya'da kuaförler 42 gün sonra yeniden açıldı Almanya'da normalleşme devam ediyor Almanya'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye devam ederken, bugün kuaför salonları yeniden hizmet vermeye başladı.

- Almanya'da kuaförler 42 gün sonra yeniden açıldı

Almanya'da normalleşme devam ediyor

FRANKFURT - Almanya'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye devam ederken, bugün kuaför salonları yeniden hizmet vermeye başladı.

Almanya yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 22 Mart'ta aldığı tedbirleri kademeli olarak gevşetmeye devam ediyor. Bugün açılması kararlaştırılan hayvanat bahçeleri, çocuk oyun alanları ve müzeler gerekli hijyen önlemleri alınmadığı için henüz açılamazken, kuaförler 42 gün aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladı. Sabahın erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşayan kuaför salonlarında çok sıkı hijyen kurallarına uyularak müşteriler ağırlanıyor. Kuaför ve müşterinin maske takma zorunluluğu bulunurken, kuaföre tek kullanımlık eldiven takma şartı da getirildi. Ayrıca müşterilerin içeride beklemesine izin verilmiyor. Müşteriler sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla dışarıda sıra bekliyor. Saç kesimi biten müşterileri saçı bir kez daha yıkandıktan sonra salondan ayrılıyor.

Frankfurt'ta kuaför salonu sahibi Emrullah Turanoğlu 6 hafta aradan sonra tekrar müşteri kabul ettiklerini belirterek, "Maske takma kuralına ve sosyal mesafe kuralına dikkat ediyoruz. Salgına karşı korunabilmek için müşterinin saçını yıkıyoruz" dedi.

Almanya'da korona virüs önlemlerinin 6 Mayıs'ta kademeli olarak yeniden gevşetilmesi bekleniyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Almanya'da korona virüs tespit edilen kişi sayısı 165 bin 664'e ulaştı. Bugüne kadar korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 866'a ulaştığı ülkede iyileşen hasta sayısı ise 132 bin 700 olarak açıklandı.

- Almanya'da kuaförler 42 gün sonra yeniden açıldı- Almanya'da normalleşme devam ediyor

Kaynak: İHA

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