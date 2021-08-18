Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının arttığı bildirildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının arttığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 8 bin 324 kişide Kovid-19 tespit edildiği, böylelikle toplam vaka sayısının 3 milyon 835 bin 375'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte Kovid-19'a bağlı 22 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybı 91 bin 921'e çıktı.

Ülkede dün 37,4 olarak kaydedilen haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 40,8'e ulaştı.

Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen haftalık vaka sayısı 28 Temmuz'da 15'e, 4 Ağustos'ta 18,5'e, 11 Ağustos'ta da 25,1'e çıktı.

Almanya'da günlük vaka sayısı 21 Mayıs'tan sonra yeniden 8 binin üzerine yükseldi. Bu tarihte 8 bin 769 olarak kaydedilen yeni vaka sayısı temmuz başında 500'ün altına düştü.

Daha sonra yeniden artışa geçen günlük vaka sayısı 28 Temmuz'da 2 bin 768'e, 4 Ağustos'ta 3 bin 571'e ve 11 Ağustos'ta 4 bin 996'ya ulaştı.

Aşılama kampanyası

Aşılama kampanyasında da halkın yüzde 63,5'ine Kovid-19'un ilk dozu, yüzde 57,8'ine de ikinci dozu uygulandı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Afganistan'dan daha önce bira kutularını çıkaran Almanya'nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri
Afganistan'dan daha önce bira kutularını çıkaran Almanya'nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri
Almanya, Afganistan'daki durumu 'yanlış değerlendirdiğini' itiraf etti
Almanya, Afganistan'daki durumu "yanlış değerlendirdiğini" itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cimilli İbo Bülent Ersoy Haluk Levent
Spor Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 12:39:39. #1.14#

title