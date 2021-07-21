Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
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Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının arttığı bildirildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının arttığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 2 bin 203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 748 bin 613'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı olarak 19 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 91 bin 416'ya çıktı.

Almanya'da dün 10,9 olarak kaydedilen her 100 bin kişi başına vaka sayısı, bugün 11,4'e yükseldi. Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu oran, 7 Temmuz'da 5,1'e, 14 Temmuz'da 7,1'e ve 19 Temmuz'da 10,3'e yükseldi.

6 Temmuz'da 440 olan günlük vaka sayısı, 7 Temmuz'da 985, 14 Temmuz'da 1548 olarak kayıtlara geçti.

Aşılama kampanyası

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 50 milyon 81 bin 384 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 39 milyon 309 bin 478 kişiye de ikinci dozu yapıldı. Böylece, halkın yüzde 60,2'sine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 47,3'üne de ikinci dozu uygulanmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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