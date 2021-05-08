Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3,5 milyonu aştı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3,5 milyonu aştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 685 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 507 bin 673'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 238 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 84 bin 648'e çıktı.

Almanya'da haftalık vaka sayılarının 100 bin kişide 100'ü aştığı bölgelerde dışarı çıkma ve temas kısıtlamalarının uygulanmaya başlamasının ardından nisan ortasından bu yana yeni vaka sayıları düşme eğilimi gösterdi.

17 Nisan'da 23 bin 804 olan yeni vaka sayısı, 24 Nisan'da 23 bin 392, 1 Mayıs'ta da 18 bin 935'e düşmüştü.

Dün 125,7 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 121,5'e geriledi. Bu sayı, 24 Nisan'da 164 ve 1 Mayıs'ta 149 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 147 bin 100'e ulaştı.

Aşı kampanyası

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 26 milyon 854 bin 545 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 7 milyon 572 bin 228 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 34 milyon 426 bin 773 doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Okullar, öğretmenlerin idari izinli olduğu 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek
Okullar, öğretmenlerin idari izinli olduğu 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:22:38. #1.15#

title