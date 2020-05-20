Almanya'da Kovid-19'un etkisiyle martta konaklama sektörünün cirosu yarı yarıya azaldı
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Almanya'da Kovid-19'un etkisiyle martta konaklama sektörünün cirosu yarı yarıya azaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için uygulanan tedbirlerin, mart ayında Almanya'daki restoran ve otellerin satışlarında yüzde 45,4'lük düşüşe neden olduğu bildirildi.

Almanya'da Kovid-19'un etkisiyle martta konaklama sektörünün cirosu yarı yarıya azaldı
20.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:08

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için uygulanan tedbirlerin, mart ayında Almanya'daki restoran ve otellerin satışlarında yüzde 45,4'lük düşüşe neden olduğu bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) oteller ve restoranlar gibi konaklama ve yemek hizmetlerinin cirolarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre konaklama ve yemek hizmetleri sektörünün mart ayında cirosu reel olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,4 düşüş gösterdi.

Destatis'in açıklamasında, koronavirüs pandemisinin Mart 2020'de Almanya'daki konaklama ve yemek hizmetleri sektörünün faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirtilerek, "18 Mart'tan itibaren otellerde ve diğer konaklama tesislerinde turistlerin gece konaklamaları yasaklandı. 22 Mart'tan itibaren paket ve eve dağıtım hizmetleri hariç restoranlar kapatıldı. Bu tedbirler nedeniyle, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin tüm alanlarında 1994'den bu yana ciroda en büyük kayıplar yaşandı." değerlendirmesine yer verildi.

Ülkede otellerin ve diğer konaklama tesislerinin cirosu da martta 2019'nun aynı ayına göre yüzde 51 düşüş gösterdi.

Öte yandan, Alman Oteller ve Restoranlar Birliği (Dehoga) sektörde faaliyet gösteren şirketlerin 3'te 1'inin iflasla karşı karşıya bulunduğunu belirterek, turizm sektörü ile birlikte Başbakan Angela Merkel başkanlığında bir "kriz zirvesi" çağrısı yaptı.

Bu arada, Alman hükümeti nisanda restoranlar ve kafeler için katma değer vergisini (KDV) 1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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