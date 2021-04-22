Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin sertleştirmesini öngören tartışmalı yasa için iptal istemi
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Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin sertleştirmesini öngören tartışmalı yasa için iptal istemi

Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin sertleştirmesini öngören tartışmalı yasa için iptal istemi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesine müracaat edildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesine müracaat edildi.

Hür Seçmenler Partisinin yanı sıra Berlin'de avukatlık yapan Claus Pinkerneil, yasanın iptali için mahkemeye başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada dün Federal Mecliste kabul edilen bugün de Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden onay alan yasanın imzalanarak yayımlanması için resmi gazeteye gönderildiği belirtildi.

Yasa neler getiriyor

Tasarının yasalaşması durumunda haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının üç gün üst üste 100'ü aştığı bölgelerde "acil fren" uygulamasına geçilmesi isteniyor.

"Acil fren" uygulamasıyla acil durum veya bazı istisnalar dışında saat 22.00'den 05.00'e kadar dışarı çıkma yasağı uygulanacak. Ancak gece yarısına kadar açık havada tek başına koşu yapmaya veya yürüyüşe çıkmaya izin verilecek.

Temas kısıtlamaları kapsamında, özel buluşmalarda bir hane halkı başka bir haneden sadece bir kişi ile buluşabilecek. Ancak 14 yaşın altındaki çocuklar buna dahil olmayacak. Cenaze törenlerine en fazla 30 kişi katılabilecek.

Temel ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar negatif korona test sonucunu ibraz eden ve daha önce randevu alan kişileri kabul edecek.

Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 150'yi aşması durumunda ise müşteriler sadece daha önce sipariş ettikleri ürünleri mağazadan alabilecek.

Haftalık vaka sayısının üç gün üst üste 165'i aşması durumunda okullarda yüz yüze eğitim yasaklanacak.

Tiyatro, sinema, müze ve benzeri mekanlar ile restoran ve kafeler gibi yerler kapalı tutulacak. Ancak restoran ve kafeler paket servisi yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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