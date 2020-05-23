Almanya'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik protestolar sürüyor
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Almanya'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik protestolar sürüyor

Almanya'nın farklı kentlerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirleri protesto eylemleri, bu hafta da devam etti.

Almanya'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik protestolar sürüyor
23.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:59

Almanya'nın farklı kentlerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirleri protesto eylemleri, bu hafta da devam etti.

Başkent Berlin'in Alexander Meydanı'nda, Zafer Anıtı'nın bulunduğu bölgede, Unter den Linden Caddesi ve Federal Meclisin önünde Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için düzenlenen gösterilere yüzlerce kişi katıldı.

Polis, Kovid-19 önlemlerine uyulmayan gösterilere müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı gösterilerde çıkan arbedede 5 polis de yaralandı.

Berlin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 50'den fazla kişinin katıldığı gösterilere izin verilmiyor.

AfD Partisi'nin planladığı gösteriye şartlı izin

Essen, Köln, Stuttgart, Frankfurt, Hannover ve Bremen kentlerinde de yüzlerce kişinin Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösterilere katıldığı bildirildi.

Münih ve Nürnberg'de planlanan protestolar ise kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Baden-Württemberg İdari Mahkemesi, aşrı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin, Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla yarın Stuttgart kentinde planladığı gösteriye şartlı izin verdi.

Stuttgart Belediyesi, katılımcılar arasında gerekli sosyal mesafenin korunmasının garanti edilmeyeceği gerekçesiyle, AfD'nin gösterisini yasaklamıştı. AfD'de belediyenin söz konusu kararına karşı dava açmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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