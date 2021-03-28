Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
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Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Genel görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto edildi.

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Genel görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto edildi. Wedding semtinde toplanan yüzlerce kişi daha sonra Chaussee Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti. Göstericilerin maske ve mesafe kurallarına uymaması üzerine gösteri sonlandırıldı. Maske takma kuralına uymayan çok sayıda kişi, kimlik tespiti için gösterinin düzenlendiği bölgeden uzaklaştırıldı, direnenler ise göz altına alındı.

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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