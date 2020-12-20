Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
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Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

20.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:18
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kapsamında alınan önlemler ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kapsamında alınan önlemler ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Başkent Berlin'de "Ayrımcılığa karşı ve insan hakları için sessiz yürüyüş" sloganıyla düzenlenen gösteri çerçevesinde binin üzerinde kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla Holzmarkt Caddesi üzerinde toplandı.

Göstericiler daha sonra Leipziger, Charlotten ve Unter den Linden caddeleri üzerinden Washington Meydan'ına kadar yürüdü.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, maske takma ve mesafe kurallarına büyük ölçüde uyulduğu gözlemlendi.

Polis, maske takmayan göstericileri zaman zaman uyardı.

Gösteriye katılan Hieko Haendel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barış, özgürlük, sevgi, şeffaflık ve diyalog gibi değerler için bu yürüyüşe katıldığını belirterek, Kovid-19 kurallarını anlaşılmaz bulduğunu söyledi.

Bir başka gösterici de bu eyleme katılmakla bir sinyal vermek istediğini belirterek, "Her şey kötüye gidiyor. Anayasa yürürlükten kaldırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Hamburg, Stuttgart ve Nürnberg şehirlerinde Kovid-19 tedbirleri protesto edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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