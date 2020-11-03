Almanya'da Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun giderek iyileşiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un sağlık durumu iyiye gidiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un sağlık durumu iyiye gidiyor.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, tedavi için Almanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tebbun'un sağlık durumunun iyileşmeye başladığı kaydedildi.

Kovid-19'a yakalanan Tebbun'un tedavisine devem edildiği aktarılan açıklamada, sağlık personelinin, Tebbun'un tedaviye yanıt verdiğini ve sağlık durumunun giderek iyileştiğini söylediği belirtildi.

28 Ekim'de yapılan açıklamada Tebbun'un bazı kapsamlı tahliller için Almanya'ya gönderildiği ifade edilmiş, Tebbun'un hastalığına ilişkin bilgiye yer verilmemişti.

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine, 24 Ekim'de kendisini 5 günlük karantinaya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh